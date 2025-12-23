選手たちの素顔が垣間見える「マリキャン」

ロッテは21日より、公式YouTubeチャンネルで今オフも収録した「マリキャン」を公開。キャンプを通じて垣間見える選手の貴重な素顔に、ファンからは「ずっと見てられる！」「美馬さんがいる 嬉しすぎて涙」「すでに5回見た」などと、歓喜の声が上がっている。

今回は益田直也投手、唐川侑己投手、小野郁投手、澤田圭佑投手に加え、今季限りで引退した美馬学投手と、現役選手では中村奨吾内野手が新たに参加した。

選手たちの車中トークでは、選手たちの好きな食べ物や、背番号のトークに。「変えるなら何番がいい？」との質問に、選手たちがそれぞれの思いを明かした。

選手たちは私服姿で、手分けしてテントの設営や料理を行う。その後はミニゲームを行い、充実のひと時を楽しんだ。

オフシーズンにしか見られない貴重な選手たちの姿に、ファンからは「ロッテファンへのご褒美動画きた」「イオンでテンション上がる益田さん見ないと年越せないので。ありがとうございます」「腰の低い美馬くんが好きです」「ホークスファンですが、待ってました！」「オリックスファンですが、毎年楽しみにしてます！」「背番号の雑談聞けるの貴重だ」「選手達の素が見えるこの企画、毎回毎回素晴らしすぎる」「この動画毎年最高です」「奨吾ファン歓喜です！」と歓喜の声があがっていた。（Full-Count編集部）