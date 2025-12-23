お笑い芸人・おばたのお兄さんが21日、オフィシャルブログを更新。香川県高松市での仕事の合間に愛息子のための“パパ活”ショッピングを楽しんだ様子を明かし、 ファンから反響を呼んでいる。 この日、おばたは『仕事合間にパパ活しました。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今日は高松のケーズデンキさんでお仕事！」と切り出し、SHARPのイベントでお笑いステージを務めたことを報告した。会場では「めっちゃお買い