タレントの安めぐみが22日までにオフィシャルブログを更新。クリスマスムードが高まる10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんや１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの姿、愛兎の近影ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 19日、『お知らせと最近の色々。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは」と切り出し、「気付けば今年も残り２週間を切りましたね早いですー！！」と 年末が近づく慌ただしさを実感している