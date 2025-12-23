安めぐみ、10歳長女＆１歳次女“クリスマス気分”な姿公開
タレントの安めぐみが22日までにオフィシャルブログを更新。クリスマスムードが高まる10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんや１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの姿、愛兎の近影ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
19日、『お知らせと最近の色々。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは」と切り出し、「気付けば今年も残り２週間を切りましたね 早いですー！！」と 年末が近づく慌ただしさを実感している心境をつづった。
続けて、オーナメントが飾られた自宅のクリスマスツリーを見上げる次女の後ろ姿とともに「ちょっと前にツリーをやっと出しました」と報告したり、外出先で撮影した真っ白な巨大クリスマスツリーをバックに撮影した長女の姿などとともに「あちらこちら、引き続きお出かけした時も楽しんでおります」と季節を感じながら過ごす日常を明かした。
さらに「最近のしろくんと」として、愛らしい愛兎・しろくんの姿も。
最後には、テレビ出演についても告知。「明日20日土曜日は、８時半〜『土曜はナニする！？』すゑひろがりずさんと、トレンドスタディのコーナーに出演しております」とお知らせし「皆さん夜も暖かくしてお過ごし下さいね お疲れ様でした めぇ」と優しい言葉でブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「可愛い」「サンタさん来てくれるといいね」「綺麗」「クリスマス 新年と続きますね」「風邪ひかないように そして 無事故の新しい新年を迎えられるように」「今からは色々と忙しくなりますが楽しんで年末年始をお過ごしして下さい」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
