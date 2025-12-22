資産を使い切ることを説く「DIE WITH ZERO」 正直、資産形成はカンタンです。時間をかけながらまとまった資産を築くならば、長期・積立・分散投資にじっくりと取り組めばよいからです。NISAやiDeCoを活用すれば、節税効果も生かしてより効率よく資産が増やせるでしょう。 私たちがこの先考えなくてはならないのは、「築いた資産をいつ使うか」です。なかでも老後資金の使い方は重要です。実際、内閣府のデータで年齢階層別