「期待に応えられるよう、日々の練習と試合に全力で取り組みたい」ソフトバンクは22日、台湾プロ野球（CPBL）の味全から海外フリーエージェント権（FA権）を行使した徐若熙（シュー・ルオシー）投手の獲得を発表した。背番号は「18」。最速158キロを誇る台湾出身の25歳は、ソフトバンクが日米による大争奪戦を制して契約にこぎつけた。2019年CPBLドラフト1位で味全に入団し、1年目の4月に右肘を手術。2年目から復帰すると、今