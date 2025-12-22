スペシャルトークショーで杉本がサンタコスプレを披露オリックス・杉本裕太郎外野手が“サンタクロース”に――。セクシー衣装が話題を集めている。オリックス選手が参加した「オリックス・バファローズ スペシャルトークショー」が20日、ホテルニューオータニ（東京）で開催。そこで杉本が披露したサンタのコスプレが「めちゃくちゃ可愛い」と、ファンも虜になっている。杉本はイベントの様子を自身のインスタグラムで公開。