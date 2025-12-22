スペシャルトークショーで杉本がサンタコスプレを披露

オリックス・杉本裕太郎外野手が“サンタクロース”に――。セクシー衣装が話題を集めている。オリックス選手が参加した「オリックス・バファローズ スペシャルトークショー」が20日、ホテルニューオータニ（東京）で開催。そこで杉本が披露したサンタのコスプレが「めちゃくちゃ可愛い」と、ファンも虜になっている。

杉本はイベントの様子を自身のインスタグラムで公開。「過去一全員うるさいトークショーで楽しかったです」と綴り、ファンとの交流を楽しんだことを明かした。また、「グループラインで今日みんなスーツ？ って聞いたら全員に無視されたのでサンタコスでいきました」と衝撃コスプレの舞台裏を告白。参加できなかったファンのために、記念の写真も公開している。

スカート丈が短すぎて、杉本の両足が全て露わになるコスチュームに喜ぶファンが続出。SNSには「わろたww予想外のサンタコス」「隠れてない笑」「男前サンタかっこいい」「世紀末サンタ」「ラオウサンタさんの迫力すごい」「サービス精神旺盛で最高」「セクシーサンタ似合ってました」などのコメントが寄せられていた。

節目のプロ10年目となった今季、杉本は119試合に出場し打率.259、104安打、16本塁打、53打点を記録。本塁打はチーム1位、打点はチーム2位タイと存在感を放ち、オリックス打線をけん引する活躍を見せた。（Full-Count編集部）