村上宗隆【ニューヨーク共同】プロ野球ヤクルトからポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手（25）がホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7200万円）の契約で合意したと21日、スポーツ専門局ESPNが伝えた。村上は2018年に熊本・九州学院高からドラフト1位でヤクルト入り。レギュラーに定着した2年目に新人王を受賞した。22年には打率3割1分8厘、56本塁打、134打点で史上最年少の三冠王を獲