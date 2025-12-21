漫才ナンバー１決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」決勝が２１日、東京・テレビ朝日で行われた。霜降り明星・粗品に苦言を呈したところ特大の粗品爆弾で反撃された笑い飯・哲夫が審査員席に。司会の今田耕司に、審査員紹介時にわざと飛ばされ「ちゃうちゃう！話題！いま注目の人や！ネットニュース僕のことしか書いてない」と声を上げた。哲夫が「注目されるべきはネタ。僕のことなんかどうでもいい」と言うと、今田が「１