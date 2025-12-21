新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、バラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』が12月13日（土）の配信開始後、ABEMA総合ランキング１位にランクインし、番組関連動画の総再生数が１週間で400万回を突破したことを報告した。 本番組は、欲望にまみれた芸人たちがあらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開する狂気の禁欲サバイバルバラエティ。 怪