日本ハムJr.の投打のキーマン…岩野崇來選手と樋口聖良選手12月26日に開幕する「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」（神宮球場、横浜スタジアム）で北海道日本ハムファイターズジュニアは、14年ぶりの優勝を狙う。投打のキーマンは、最速122キロ右腕の岩野崇來（たから）選手（6年）と、主砲で捕手の樋口聖良（せら）選手（6年）だ。「フィジカル能力が高い子が毎年1人か2人はいる」と話す球団OBの大塚豊ジュニア代表は