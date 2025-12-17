「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と時代や状況に合わせて変化する「流行」を調和させる概念。名作アイテムを選ぶ審美眼を持ちながら、店選びでは最新店も押さえる。そんな柔軟な感性こそが大人の男には必要だ。【vol.10】ブルックス ブラザーズのボタンダウンシャツブルックス ブラザーズの伝統を紡ぐ、米国製の一枚。ボタンダウンの襟、スーピマコットンのオックスフォード生地が無二の品格を醸す。125