ヤクルト前監督の高津臣吾氏が１５日、自身のインスタグラムに新規投稿。現役ドラフトで阪神に移籍した浜田太貴外野手との２ショット写真をアップし、エールを送った。「期待しかない…頑張れ濱ちゃん…放り込め放り込め濱田〜」とエールを送った高津氏。浜田がヤクルトに入団した際には２軍監督を務めており、１軍監督としても抜擢した選手だ。２０２０年に浜田が２０歳０カ月で放った先頭打者アーチは、岩村明憲の２０歳３カ