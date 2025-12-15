日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆スルガ銀「負の遺産」スルガ銀行（加藤広亮社長）が負の遺産に苦しんでいる。2018年に発覚した「かぼちゃの馬車」事件を巡り、スルガ銀が岡野光喜元会長ら旧経営陣に賠償を求めた裁判。静岡地裁は10月末、岡野氏らに対して約13億円の支払いを命じる