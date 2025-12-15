表紙を飾ってくれた女優をお手本に、特別な夜の女性のお洒落について検討する本連載。今回は銀座のフレンチでの装いを松本まりかさんと考える。【松本まりかの場合】クラシカルな白襟と大胆な透け感が両立する不均衡な大人の魅力「なんて美しいの……」と芸術的な料理に感動し、恍惚な表情を浮かべる松本まりかさん。パリで名を馳せる小林 圭シェフがクリエーションする、銀座のフレンチは、まるで店全体がアートのような洒落た空