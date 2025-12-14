2025年はFANTASTICSとしての活動とともに、主演映画・ドラマの公開、舞台やCM出演など幅広い活躍を見せた八木勇征さん。開運への考え方やお正月に食べたいものについて伺いました。高野 洸さんにアドバイスをもらって「FANTASTICSとしてのグループ活動とともに、俳優としても大きな注目を集める八木勇征さん。放送中のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレ東系）では、主人公の社長秘書・南 愛衣（鈴木愛理さん