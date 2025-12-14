ペットの柴犬の写真をX（旧Twitter）に投稿し続け、その自然体のかわいさが人気となっている＠inu_10kg。ESSEonlineでは、飼い主で写真家の北田瑞絵さんが、「犬」と家族の日々をつづっていきます。第88回を迎える今回は、7年の歴史を持つinubot回覧板の最終回。連載の思い出を振り返ります。連載開始から7年、今では11歳にこの連載を始めた頃、犬はまだ4歳で、7年と5か月を経て、今では11歳になった。まだまだあどけなかったが、