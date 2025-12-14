球団発表阪神は14日、2026年のスローガンが「熱覇（ねっぱ）」に決定したと発表した。コンセプトは「チームの目標である連覇を目指し、情熱と熱い思いを持って1年間戦っていくという強い想いが込められています」と綴った。阪神は今季、開幕からセ・リーグを独走。4番の佐藤輝明内野手が40本塁打102打点で2冠に輝き、投手では才木浩人投手が防御率1.55で最優秀防御率、村上頌樹投手が14勝、勝率.778、144奪三振で投手3冠を受賞