オランダのツインズ・オーステルハウトが石川加入を発表ロッテを退団した石川歩投手がオランダのツインズ・オーステルハウトに加入すると13日（日本時間14日）、球団公式が発表した。異国の地で再起を図る。37歳の石川は東京ガスから2013年ドラフト1位で入団。1年目の2014年に10勝8敗、防御率3.43で新人王に輝くと、そこから3年連続2桁勝利をマークした。2017年には第4回WBCの日本代表にも選出された。2023年はプロ入り初の1