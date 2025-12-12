ウクライナ東部ドネツク州ポクロウシクで、ロシア国旗を持つ兵士＝1日公開（ロシア国防省提供、ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアは2022年に一方的に併合したウクライナ東部・南部4州をロシア領として国際承認させることを最終目標に掲げる。特に「現地住民の保護」を侵攻目的とした東部2州（ルハンスク州とドネツク州）全域の完全支配は譲れない一線で、ドネツク州の最終的な法的地位を曖昧にしかねない「自由経済地域」