12日朝、北秋田市で秋田内陸線の列車が脱線・転覆しているのが見つかりました。警察や消防などによりますと12日午前6時49分に内陸線を運行してる秋田内陸縦貫鉄道から消防に「車両が脱線して転覆している」と、通報がありました。現場は内陸線の萱草駅付近です。脱線したのは阿仁合駅を午前5時2分に出発した角館駅行きの列車で客は乗っていませんでした。ただ運転士が列車内に取り残されていて、消防が救助活動を行い、午前8時過ぎ