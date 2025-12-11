奈良市議・へずまりゅう氏（34）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ボーナス明細を公開した。へずまりゅう氏は「地方議員冬のボーナスを公開します」とつづり、支給額85万5558円、差引支給額52万3619円と記された期末支給手当明細の写真を投稿。「奈良市会議員は任期が8月からなので今回はこちらの金額ですが通常であれば142万円も支給されるとのことでした」と説明した。続けて「今まで以上に緊張感が増しましたし奈