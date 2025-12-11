中国のスーパーでイチゴのケーキを購入した消費者から「しょっぱすぎる」との指摘が相次いだ問題で、店側がコメントを発した。中国のSNS・微博（ウェイボー）の財経アカウント・老板聯播が8日に報じた。報道によると、問題になっているのは阿里巴巴（アリババ）傘下のスーパー「盒馬（フーマー）」が販売したイチゴのボックス型ケーキ。SNSなどで「しょっぱい」との指摘が相次ぎ、ある消費者は「クリームは正常だったけど生地の部