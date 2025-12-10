若々しい人と老けた人の見た目を分けるのが「姿勢」。今回は、芸能人も通う姿勢トレーナーのKAORUさんに、「老けない姿勢」づくりにつながる4つの足裏ほぐしを伝授してもらいました。足裏をほぐすことでアーチが復活し、美姿勢の土台ができますよ。偏平足が改善する「足裏リリース」基本の足裏ほぐし。ここをほぐすと偏平足が改善。体の重心が本来の位置に導かれ、骨盤が整うなどのメリットも。【写真】テニスボールを使って美姿勢