若々しい人と老けた人の見た目を分けるのが「姿勢」。今回は、芸能人も通う姿勢トレーナーのKAORUさんに、「老けない姿勢」づくりにつながる4つの足裏ほぐしを伝授してもらいました。足裏をほぐすことでアーチが復活し、美姿勢の土台ができますよ。

偏平足が改善する「足裏リリース」

基本の足裏ほぐし。ここをほぐすと偏平足が改善。体の重心が本来の位置に導かれ、骨盤が整うなどのメリットも。

【写真】テニスボールを使って美姿勢に！

●足裏リリース＜左右10往復ずつ＞

（1）親指でボールをつかむようにし、指の骨に沿わせるようにして、テニスボールを転がす。

（2）ひざを曲げて体重をかけながら重心を移動。かかとまでボールを転がしたら足指を開いて床につける。

「足指握手回し」で柔軟性アップ

足指と手指で握手することで、靴で縮こまってしまった足指を広げます。さらに足首を回して、柔軟性もアップ！

●足指握手回し＜左右2〜3回ずつ＞

（1） 足指の間に手指を入れて、ギュッと握る。手指の根元から入れて、しっかり足指を開いて。

（2） 反対の手でかかとを固定。握手した手で足指を引っぱりながら、足首を内と外、5周ずつ回す。

「足指アップ＆ダウン」で安定した姿勢をキープ！

足の親指とそれ以外の指を交互にアップダウン。アーチを支える筋肉がほぐれ、安定した姿勢を維持しやすくなります。

●足指アップ＆ダウン＜左右5回ずつ＞

（1） 足幅をこぶし1個分開いて立つ。ひざが内側に入らないように注意して、親指だけを上げる。

（2） 親指を下ろして、ほか4本の指を上げる。足指のつけ根は床から離さないで。

立ち姿勢を整える「かかとアップ＆ダウン」

壁に背中をつけた状態で、かかとを上げ下げ。足裏のアーチをつくるだけでなく、足裏〜ふくらはぎの連動性を高め、ピンとした立ち姿勢に導きます。

●かかとアップ＆ダウン＜10回＞

（1） 足幅をこぶし1個分あけ、グラつき防止と正しい姿勢を意識するため、壁に背中をつけて立つ。

（2） 足指のつけ根で床を押し、かかとを上げ下げする。グラつかないよう、おなかに力を入れて。