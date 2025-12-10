日米の野球ファンに衝撃が走った。12月8日（日本時間9日）に、全米野球記者協会のフランシス・ロメロ記者がXを更新。ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、2026年3月に開催される第6回WBC日本代表の予備ロースターに入ったと報じた。【写真】佐々木のWBC出場は「確実」地元メディアの報道負傷を乗り越え、WSの2連覇に貢献今年メジャー移籍1年目の佐々木は、5月に右肩の「インピンジメント症候群」を発症し、負傷者リス