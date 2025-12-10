ドジャースが通算253セーブのディアスと契約合意平日未明にドジャースから届いた“最新情報”に、日本のファンが歓喜している。複数の米メディアは9日（日本時間10日）、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手がドジャースと契約合意に達したと報道。待望の報せに「ドジャースてマジか？」「きたーー!!」とファンも興奮を隠せない様子だ。31歳のディアスは、メジャー“最強守護神”の呼び声も高く、通算253セーブ