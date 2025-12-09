『装苑』の元編集長で、現在はファッションコーディネーターとして活躍する徳田民子さん（80歳）。16年前に長野県安曇野市へ移住したのをきっかけに、暮らしがとてもシンプルになったそう。ここでは、「朝からしっかりご飯を食べることが元気の源」と話す徳田さんの定番の朝食や、朝の習慣などについて紹介します。※ この記事は『80歳、私らしいシンプルライフ』（幻冬舎刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。【実際の