「今日はもうなにもつくりたくない」と思う日もありますよね。そんな日にこそ試してほしいのが、人気インフルエンサー・かずきさんが提案するワンパンパスタ。フライパンひとつでつくれて、工程も最小限でもきちんと満足感のある味に仕上がるのが魅力です。今回は、カニカマを使ったパスタレシピをご紹介。10分程度であっという間に完成します！ ※ この記事は『このワンパンパスタが食べたい。』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜