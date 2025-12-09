Suica（スイカ）」のペンギンJR東日本は9日、Suica（スイカ）のイメージキャラクター「スイカのペンギン」の後任となる新キャラについて、スイカのサービス開始から25年の節目となる2026年11月18日をめどに公表すると明らかにした。新キャラの愛称を広く一般から募集することも発表した。新キャラの作成はJRの利用者や沿線住民も参画できる方式を予定し、選定方法などの詳細を26年2月に発表する。新旧キャラの交代式は27年3