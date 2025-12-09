【北京共同】中国国営通信新華社は9日、王毅外相がドイツとの8日の外相会談で「日本の現職指導者が台湾有事で日本は武力行使できるとするでたらめな発言をした」と述べたと報じた。高市早苗首相を非難する宣伝戦の一環。