フランシス・ロメロ記者がXで報道レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手がWBC英国代表予備ロースターに入ったと、全米野球記者協会のフランシス・ロメロ記者が8日（日本時間9日）に自身のX（旧ツイッター）で報じた。かつてはキューバ代表として野球日本代表の前に立ちはだかった左腕の今後に注目が集まる。チャップマンは世界最速105.8マイル（約170.3キロ）を誇る剛腕。37歳の今季は67登板で5勝3敗32セーブ、防御