「残クレ」という言葉を聞いたことがあるだろうか？「残価設定型クレジット」の略で、3～5年後のクルマの下取り価格を先に設定し、その分を差し引いてローンを組むものだ。月々のローン返済額を抑えることができるため、新車の市場価格700万円ほどの高級車であるトヨタのアルファードでも比較的、手を出しやすい。 【画像】国内のミニバン市場のなかで圧倒的な人気、知名度の車種   そのため、