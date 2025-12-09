SnowManº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÍèÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°TRUELOVE¡×¡Ê´ÆÆÄÆâÅÄ±Ñ¼£¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½Ð±é¡£¡Ö¥­¥ã¥¹¥È¤âÁý¤¨¡¢ÉñÂæ¤âÂç¤­¤¯¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£Á°ºî¤ÏºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ9²¯7000Ëü±ß¤òµ­Ï¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÂêºà¤Ë¿Í´Ö¤Î°¦¤ä¶¸µ¤¤Ê¤É¤òÉÁ¤­¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿