ESSEonlineに掲載された記事のなかから、12月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！自身が壮絶な更年期症状に悩んだ経験から、日本における「女性外来」の発展に尽力し、81歳を過ぎた現在も現役の医師として精力的に診療に取り組んでいる天野惠子さん。今回は、天野先生が健康のために実践している食事法や、中高年が健康を保つためのコツについてお話を伺いました。※ 記事の初出は2024年12月。年齢を含め内容は執筆時の状