スコットへの信頼揺らぐ中…ブルペン補強に難題3連覇を目指すドジャースが、ウィンターミーティングを前に補強戦略の行方に注目を集めている。最大の課題は抑えの不在で、メジャー通算253セーブでメッツをFAとなったエドウィン・ディアス投手の獲得に動くとの見方もある。だが、米メディアは球団の方針と市場の現実に乖離が生じているとし、獲得の可能性に疑問を呈した。今季、ドジャースはタナー・スコット投手を4年7200万ド