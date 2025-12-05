東九州自動車道の宇佐インターと安心院インターの間が、交通事故の復旧作業のため、5日午前11時20分から、全面通行止めとなっています。 県警高速隊によりますと、5日午前9時前、上り線でトラックの単独事故が発生し、中央分離帯のワイヤーロープやポールが破損しました。ケガ人はいないということです。