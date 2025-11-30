親族との関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、実家や義実家の親族とのLINEトークに関するエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、親族とのLINEやり取りに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 「ママに内緒で来なさい」義母→夫へのLINEが妻に誤送信！内容がひどすぎてイライラが大爆発 義母から旦那へ送ろうとし