MLB公式の「Top Plays of 2025」記憶に残るワンシーンとなった。MLBはオフシーズンに入り公式YouTubeなどで「Top Plays of 2025」を発表しており、ドジャース・大谷翔平投手の“歴史的”瞬間が39位に入った。この選出に「次元が違う…毎年“キャリアハイ更新”してくるのバケモンすぎる」とファンも称賛している。MLBが39位に選んだのは、9月28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦で大谷が中堅方向へはじき返した55号ソ