西武・成田晴風がジャパンウィンターリーグで活躍19歳右腕の力強い剛球にファンが騒然となった。西武の成田晴風投手は27日、沖縄で開催中の「ジャパンウィンターリーグ」の試合に登板し、1回無安打無失点。空振り三振に仕留めた153キロの直球に、ファンは「コクのあるストレート」「音がエッグい」と驚きを見せていた。この日、成田は4番手として登板。先頭打者を内野ゴロに打ち取ると、続く打者も二ゴロに抑えた。2死で迎えた