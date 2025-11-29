¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ã«ÌîÇµ»Ò/Nonoko Nagatani(@nagatani_nonoko)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£À¸¤­Êª¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¤È¾ÜºÙ¤Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Í¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤Á¤Î¤ª¤·¤ê¡×¤òÅê¹Æ¡£´Ý¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ »×¤ï¤ºÌÜ¤ò»ß¤á¤ë¡È¥Ï¥Á¤Î¤à¤Ã¤Á¤ê¤ª¤·¤ê¡É ÌîÀ¸Æ°