日本で米を始めとする食品の価格高騰が問題となって久しいですが、海外ではどんな状況なのでしょうか。アメリカ・シアトルに住んで約20年、子育てに奮闘するライターのNorikoさんは、節約も兼ねて、自宅で手づくりをいろいろと楽しんでいるそうです。現地の食事情と合わせてレポートしてもらいました。アメリカにいても日本の味を満喫国際結婚の夫婦の場合、食卓はある程度、お互いの食文化がミックスされたものになっていくのでは