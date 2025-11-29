日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２９日、「イチローＤＲＥＡＭＦＩＥＬＤ（ドリームフィールド）」プロジェクトとして小学４年生〜中学３年生の子どもたちを対象としたイベントに参加した。イチロー氏が登場するや、参加者からは盛大な拍手。冒頭のあいさつでは同プロジェクト発足の理由も説明。「寒いから声を張