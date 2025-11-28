ドル円は円高優勢、一時１５６円割れ＝NY為替序盤 日本時間午後１１時１２分現在のドル円は１ドル＝１５６．０３円。きょうの為替市場、海外市場に入ってユーロドルなどでのドル高が優勢となる場面が見られたが、その後調整が入った。ドル円は上値が重い展開。ＣＭＥでの取引障害などの影響でリスク警戒のドル買い円買いの動きの中、円買いが優勢となった。ロンドン朝の１５６円４０銭前後から売りが出て、ＮＹ朝に１５