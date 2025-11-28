2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博会期中に、万博関係者による参加型企画「世界のミャクミャク展」を実施し、好評だった。今回、再び大阪ステーションシティにて、「世界のミャクミャク展」の開催が決定した。１．イベント名称世界のミャクミャク展主催：西日本旅客鉄道株式会社共催：公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会2． 日時2025年12月１日（月）〜12月４日（木）11：00〜19：003． 場所大阪ステーションシティ