妊婦がはねられ死亡 重い障害を負った乳児への過失運転致傷罪での立… 国内の事件・事故 愛知県 FNNプライムオンライン 妊婦がはねられ死亡 重い障害を負った乳児への過失運転致傷罪での立件断念 2025年11月28日 17時10分 ざっくり言うと 愛知県で妊娠9カ月の女性が車にはねられて死亡した事故 女性のお腹にいた赤ちゃんも重い障害を負って生まれていた 名古屋地検は赤ちゃんへの過失運転致傷罪での立件を断念したと分かった