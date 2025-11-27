10月の県内の有効求人倍率は1.20倍で、前の月を0.01ポイント上回りました。徳島労働局によりますと、県内の10月の有効求人数は1万5584人と、2024年の同じ月と比べて0.9％増えました。これに対し、有効求職者数は1万3105人で、前年の同じ月と比べて4.7％減りました。この結果、10月の有効求人倍率は、1.20倍となり前の月を0.01ポイント上回りました。このうち新規求人数は5854人で、前年の同じ時期と比べて0.2％減少しました。徳島