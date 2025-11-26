育成右腕の陳も来季残留へ…球団発表オリックスは26日、アンダーソン・エスピノーザ投手、アンドレス・マチャド投手と来季の契約に合意したと発表した。両投手とも来季は、日本で3年目のシーズンとなる。エスピノーザは今季、23試合に登板し、5勝8敗、防御率2.98。勝ち星に恵まれない試合も続いたが、九里亜蓮投手に次ぐ23試合に先発しローテーションを支えた。マチャドはチーム最多の58試合に登板し、3勝6敗9ホールド28セーブ