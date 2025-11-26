「21:3」――何の比率かといえば、これまで西武からFA流出した選手と、逆にFAで獲得した選手の数である。【もっと読む】西武からポスティングの今井達也はヤンキース移籍ならいきなりエース格？ことFA戦線においては「流出専門」だった西武。それが25日、2015年木村（前広島）以来となる、FA補強に成功した。栄えある4人目となったのは前DeNAの桑原将志（32）。今季は主に中堅手として1、2番で106試合に出場し、打率.284、6本